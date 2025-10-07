Mükremin Gezgin kimdir? Fenomen Mükremin Gezgin kaç yaşında, nereli?

Son günlerde sosyal medya platformlarındaki hesaplarının kapatılmasıyla adından sıkça söz ettiren fenomen Mükremin Gezgin, takipçileri ve merak edenler tarafından araştırılıyor. Sosyal medyadaki ani sessizliği ve hesaplarının erişime kapanmasıyla gündeme gelen Gezgin'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu gibi temel bilgiler merak konusu oldu. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mükremin Gezgin'in hayatı, kariyerine dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Mükremin Gezgin, 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen bir sosyal medya fenomenidir. Özellikle TikTok platformunda paylaştığı videolarla geniş kitlelere ulaşmıştır. Sosyal medya içeriklerinde özellikle gebelik temalı paylaşımlar yapması ile dikkat çekmiş ve bu özgün içeriği sayesinde popülerliği artmıştır.

Gebelik paylaşımları, takipçileri arasında hem destek gören hem de eleştirilere maruz kalan bir konu olmuştur. Türkiye'de sosyal medya üzerindeki etkisi ve geniş takipçi kitlesiyle adından söz ettirmiştir.

MÜKREMİN GEZGİN KAÇ YAŞINDA?

Mükremin Gezgin, 1998 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen sosyal medyada önemli bir takipçi kitlesine ulaşmayı başarmış ve bu alanda kariyer yapmaktadır.

MÜKREMİN GEZGİN NERELİ?

Mükremin Gezgin'in memleketi Ankara'dır. Doğduğu ve sosyal medya kariyerine başladığı şehir Ankara olarak bilinmektedir.

MÜKREMİN GEZGİN KARİYERİ

Mükremin Gezgin'in kariyeri sosyal medya üzerinden şekillenmiştir. TikTok platformunda paylaştığı videolarla fenomen olmuş, özellikle gebelik temalı içerikleri ile dikkat çekmiştir. TikTok'ta 1 milyon 100 bin civarında takipçisi bulunmaktadır.

Instagram'da ise yaklaşık 112 bin takipçiye sahipken, paylaşımlarından dolayı bazı takipçilerinden tepki almıştır. Bu tepkiler ve içeriklerin niteliği sebebiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "hayasızca hareketler" ve "müstehcenlik" suçlamaları kapsamında şikayet edilmiştir. Bunun sonucunda Türkiye'den Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına erişim engeli getirilmiştir. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve tartışmalara sebep olmuştur.