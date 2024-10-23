Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir?

Birand Tunca kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi sorusuna yanıt aranıyor. Oyuncu Müjde Uzman'ın meslektaşı Birand Tunca ile aşk yaşadığı iddiaları gündemdeydi. Uzman, bu söylentileri doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı. Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

MÜJDE UZMAN İLE BİRAND TUNCA SEVGİLİ Mİ?

Oyuncu Müjde Uzman, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Son dönemde meslektaşı Birand Tunca ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Uzman, bu iddiaları önceki akşam yaptığı bir paylaşımla adeta doğruladı. Instagram hesabında, Birand Tunca'nın kedisinin fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak söylentilere yanıt verdi.

BİRAND TUNCA KİMDİR?

Birand Tunca, 5 Ekim 1990 yılında doğdu. Türk oyuncu ve modeldir. İstanbul'da doğup büyüyen Tunca, lise yıllarında oyunculuk ve modelliğe ilgi duymaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Tunca, 2014 yılında tarihi drama dizisi Diriliş: Ertuğrul'daki rolüyle ilk çıkışını yaptı. İlk olarak 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Çıkışını romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'ta Emre karakterini canlandırdığı tekrar eden rolüyle yaptı.

Filmografi

Kavak Yelleri (2008) - Ramazan

Diriliş: Ertuğrul (2014) - Bisol

Yunus Emre (2015–2016)

Aşk Laftan Anlamaz (2016–2017) - Emre

Mehmetçik Kut'ül Amare (2018)

Erkenci Kuş (2018–2019) - Emre Divit

Aşk Ölüversin Gari (2021) - Güney

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Son olarak Savaşçı dizisinde Üsteğmen Funda Turaç karakterini canlandırdı.

Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

FİLMOGRAFİSİ

2018-2019 – Savaşçı (Pilot Üsteğmen Funda) (TV Dizisi)

2018 – 8 (Sekiz) (Sinema Filmi)

2017 – Babamın Günahları

2016 – Kiralık Aşk (Seda) (TV Dizisi)

2015 – Hadi İnşallah (Bayan Kaltak) (Sinema Filmi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (Kuzgun)

2013 – Fatih (Dilyar) (TV Dizisi)

2011-2014 – Muhteşem Yüzyıl (Armin) (TV Dizisi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Derin) (TV Dizisi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Müjgan) (TV Dizisi)

2010 – Akasya Durağı (Özge) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Bir Hayal (Ayfer) (TV Dizisi)

2008 – Recep İvedik 2 (Resepsiyonist) (Sinema Filmi)

2008 – Paramparça Aşklar (Nil) (TV Dizisi)