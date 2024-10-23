Üye Girişi
Haberler

Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir?

Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi ve Birand Tunca kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadığı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini oynayan Müjde Uzman, özel hayatıyla gündeme geliyor. Peki, Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir?

Birand Tunca kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi sorusuna yanıt aranıyor. Oyuncu Müjde Uzman'ın meslektaşı Birand Tunca ile aşk yaşadığı iddiaları gündemdeydi. Uzman, bu söylentileri doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı. Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

MÜJDE UZMAN İLE BİRAND TUNCA SEVGİLİ Mİ?

Oyuncu Müjde Uzman, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Son dönemde meslektaşı Birand Tunca ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Uzman, bu iddiaları önceki akşam yaptığı bir paylaşımla adeta doğruladı. Instagram hesabında, Birand Tunca'nın kedisinin fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak söylentilere yanıt verdi.

BİRAND TUNCA KİMDİR?

Birand Tunca, 5 Ekim 1990 yılında doğdu. Türk oyuncu ve modeldir. İstanbul'da doğup büyüyen Tunca, lise yıllarında oyunculuk ve modelliğe ilgi duymaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Tunca, 2014 yılında tarihi drama dizisi Diriliş: Ertuğrul'daki rolüyle ilk çıkışını yaptı. İlk olarak 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Çıkışını romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'ta Emre karakterini canlandırdığı tekrar eden rolüyle yaptı.

Filmografi

Kavak Yelleri (2008) - Ramazan

Diriliş: Ertuğrul (2014) - Bisol

Yunus Emre (2015–2016)

Aşk Laftan Anlamaz (2016–2017) - Emre

Mehmetçik Kut'ül Amare (2018)

Erkenci Kuş (2018–2019) - Emre Divit

Aşk Ölüversin Gari (2021) - Güney

Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir?

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamladı. Ardından müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı. Son olarak Savaşçı dizisinde Üsteğmen Funda Turaç karakterini canlandırdı.

Recep İvedik 2, Hadi İnşallah ve 8 adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

FİLMOGRAFİSİ

2018-2019 – Savaşçı (Pilot Üsteğmen Funda) (TV Dizisi)

2018 – 8 (Sekiz) (Sinema Filmi)

2017 – Babamın Günahları

2016 – Kiralık Aşk (Seda) (TV Dizisi)

2015 – Hadi İnşallah (Bayan Kaltak) (Sinema Filmi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (Kuzgun)

2013 – Fatih (Dilyar) (TV Dizisi)

2011-2014 – Muhteşem Yüzyıl (Armin) (TV Dizisi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Derin) (TV Dizisi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Müjgan) (TV Dizisi)

2010 – Akasya Durağı (Özge) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Bir Hayal (Ayfer) (TV Dizisi)

2008 – Recep İvedik 2 (Resepsiyonist) (Sinema Filmi)

2008 – Paramparça Aşklar (Nil) (TV Dizisi)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Birand Tunca Müjde Uzman Soğuk Haber Televizyon Magazin

Müsavat Dervişioğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müjde Uzman ile Birand Tunca sevgili mi? Müjde Uzman'ın sevgilisi Birand Tunca kimdir? Beşiktaş maçı ne zaman? Lyon- Beşiktaş maçı şifresiz mi? 25 nerenin plakası? 25 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TABİİ Giriş! 23 Ekim TABİİ bu akşam hangi maçlar var, nasıl üye olunur, ücretli mi? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City-Sparta Prag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atletico Madrid-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid-Lille maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.