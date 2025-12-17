Haberler

Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı Haber Videosunu İzle
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Can Holding'e yönelik operasyonun ardından TMSF'nin kayyum olarak atandığı Habertürk'te, canlı yayında ses problemi yaşayan muhabire tokat atmasıyla hafızalara kazınan Muharrem Sarıkaya'nın görevlerine son verildi.

  • Muharrem Sarıkaya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Habertürk'teki görevinden alındı.
  • Muharrem Sarıkaya, 2021 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk ettiği canlı yayında İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı.
  • Muharrem Sarıkaya, 20 Aralık 2021'de Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etti ve 14 Şubat 2022'de Habertürk'te köşe yazıları yazmaya başladı.

Can Holding'e yönelik soruşturmanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Habertürk'te yönetim ve kadro yapılanmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Ankara yapılanmasında peş peşe ayrılık kararları geldi.

MUHARREM SARIKAYA'NIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, dün yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin hemen ardından TMSF yönetiminin, kanalın eski Ankara temsilcilerinden Muharrem Sarıkaya'nın da kurumla ilişiğini kestiği öğrenildi.

Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

MUHABİRİ TOKATLAMIŞTI

2009 yılına kadar Sabah Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği görevini yürüten Muharrem Sarıkaya, aynı yıl Çiğdem Toker'in istifasıyla boşalan Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliği görevine getirilmişti.

Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Sarıkaya, 2021 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk ettiği canlı yayında, İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkması sonrası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Yaşananların ardından Sarıkaya, 20 Aralık 2021'de Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Sarıkaya, 14 Şubat 2022'de ise Habertürk'te yeniden köşe yazıları kaleme almaya başlamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Hanımların tercihiydi! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title