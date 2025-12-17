Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Can Holding'e yönelik soruşturmanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Habertürk'te yönetim ve kadro yapılanmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Ankara yapılanmasında peş peşe ayrılık kararları geldi.

MUHARREM SARIKAYA'NIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, dün yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin hemen ardından TMSF yönetiminin, kanalın eski Ankara temsilcilerinden Muharrem Sarıkaya'nın da kurumla ilişiğini kestiği öğrenildi.

MUHABİRİ TOKATLAMIŞTI

2009 yılına kadar Sabah Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği görevini yürüten Muharrem Sarıkaya, aynı yıl Çiğdem Toker'in istifasıyla boşalan Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliği görevine getirilmişti.

Sarıkaya, 2021 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk ettiği canlı yayında, İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkması sonrası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Yaşananların ardından Sarıkaya, 20 Aralık 2021'de Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Sarıkaya, 14 Şubat 2022'de ise Habertürk'te yeniden köşe yazıları kaleme almaya başlamıştı.