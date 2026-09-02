Haberler

Muharrem İnce'den "helal para" itirafı! Gelen teklifi açıkladı

Muharrem İnce'den 'helal para' itirafı! Gelen teklifi açıkladı Haber Videosunu İzle
Muharrem İnce'den 'helal para' itirafı! Gelen teklifi açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memleket Partisi döneminde yaşadıklarını anlatırken kullandığı "Helal para bulmak kolay değil." sözleri tartışılan Muharrem İnce, ne demek istediğini açıkladı. Sözleriyle Yeni Parti'yi hedef aldığı iddia edilen İnce, kimseyi hedef almadığını belirterek "Haram para teklifi çok geldi." dedi.

Muharrem İnce'den Memleket Partisi dönemindeki finansman sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Daha önce kullandığı "helal para" ifadesiyle Yeni Parti'yi hedef aldığı iddia edilen İnce, sözleriyle herhangi bir kişiye mesaj vermediğini söyledi.

"HARAM PARA TEKLİFİ ÇOK GELDİ"

Muharrem İnce, tartışma yaratan açıklamasının ardından neyi kastettiğini anlattı. Memleket Partisi için finansman bulmakta zorlandığını belirten İnce, kendisine uygun olmayan teklifler geldiğini söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan İnce şu ifadeleri kullandı:

"Helal para bulmakta Memleket Partisi için zorlandım. Haram para teklifi çok geldi. Başka kimseyi kastetmedim. Kendimi anlattım."

"ORADA HERHANGİ BİR MESAJ VERMEDİM"

Muharrem İnce, yaptığı açıklamada sözlerinin arka planını anlattı. İnce yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları söyledi:

“Ben orada herhangi bir mesaj vermedim. Biz Memleket Partisini kurarken 5 yılda 73 ilde örgütlendik. Hiçbir il başkanlığımıza tek kuruş para göndermedik. Herkes harcamalarını kendi cebinden yaptı. Genel merkezimizi ise parti meclis üyelerimizle birlikte idare ettik. Hesaplarımız incelendi ve ibra edildi. 5 yılda 12 milyon TL harcadık. Evet, helal para bulmak kolay değil; ben bundan bahsettim. Balıkesir'de Memleket Partisindeki süreci ve kendi yaşadıklarımızı anlattım. Kimseye mesaj verme gibi bir derdim yok.”

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu çıkışı: 'Artık mesele netleşti! Bu bir suikast'

"Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı
Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı