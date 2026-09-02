Muharrem İnce'den 'helal para' itirafı! Gelen teklifi açıkladı

Muharrem İnce'den Memleket Partisi dönemindeki finansman sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Daha önce kullandığı "helal para" ifadesiyle Yeni Parti'yi hedef aldığı iddia edilen İnce, sözleriyle herhangi bir kişiye mesaj vermediğini söyledi.

"HARAM PARA TEKLİFİ ÇOK GELDİ"

Muharrem İnce, tartışma yaratan açıklamasının ardından neyi kastettiğini anlattı. Memleket Partisi için finansman bulmakta zorlandığını belirten İnce, kendisine uygun olmayan teklifler geldiğini söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan İnce şu ifadeleri kullandı:

"Helal para bulmakta Memleket Partisi için zorlandım. Haram para teklifi çok geldi. Başka kimseyi kastetmedim. Kendimi anlattım."

"ORADA HERHANGİ BİR MESAJ VERMEDİM"

Muharrem İnce, yaptığı açıklamada sözlerinin arka planını anlattı. İnce yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları söyledi:

“Ben orada herhangi bir mesaj vermedim. Biz Memleket Partisini kurarken 5 yılda 73 ilde örgütlendik. Hiçbir il başkanlığımıza tek kuruş para göndermedik. Herkes harcamalarını kendi cebinden yaptı. Genel merkezimizi ise parti meclis üyelerimizle birlikte idare ettik. Hesaplarımız incelendi ve ibra edildi. 5 yılda 12 milyon TL harcadık. Evet, helal para bulmak kolay değil; ben bundan bahsettim. Balıkesir'de Memleket Partisindeki süreci ve kendi yaşadıklarımızı anlattım. Kimseye mesaj verme gibi bir derdim yok.”