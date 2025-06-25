Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2025? Aşure Günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2025? Aşure Günü ne zaman?
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Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2025 sorusu, Hicri takvime göre yılbaşını ve önemli dini günleri takip eden vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir.

2025 yılında Muharrem ayı ne zaman başlıyor sorusu kadar, bu ayda hangi ibadetlerin yapılacağı ve Aşure Günü'nün hangi tarihe denk geleceği de merak konusudur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Hicri takvime göre, 2025 yılında Muharrem ayı ne zaman başlıyor sorusunun cevabı da netlik kazandı. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2025?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Muharrem ayı, 26 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 25 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarih, Hicri takvime göre 1447 yılına giriş anlamına gelir ve aynı zamanda Hicri yılbaşı olarak kabul edilir.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2025? Aşure Günü ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bu gün, oruç tutulması tavsiye edilen, bereket ve şifa dileklerinin öne çıktığı bir zaman dilimidir.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2025? Aşure Günü ne zaman?

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN?

Alevi vatandaşlar için Muharrem orucu 12 gün sürecek şekilde 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak ve 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü sona erecektir. Bu oruç, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için tutulan manevi bir yas orucudur.

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