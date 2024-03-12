İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Muhammet Ali Acar kimdir? İYİ Parti Muğla Marmaris Belediye Başkan adayı Muhammet Ali Acar kimdir?

İYİ PARTİ MUĞLA MARMARİS ADAYI KİM?

İYİ Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Muhammet Ali Acar oldu.

MUHAMMET ALİ ACAR KİMDİR?

Ali Acar, 1955 yılında Marmaris'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Marmaris'te tamamladı. Muğla Ticaret Lisesi öğrencisi olduğu yıllarda otel, pansiyon ve kamping işletmeciliğine başladı.Marmaris'in ilk turizm işletmecilerinden birisi olarak sektördeki yerini aldı. Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı ve Marmaris'e döndü. Ailesine ait otel, pansiyon, kafeterya işletmelerinde iş yaşamına devam etti. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (Getob) yönetimlerinde başkan yardımcısı olarak 6 yıl, Marmaris Ticaret Odası'nın kurucuları arasında yer alıp yönetim kurulunda 4 yıl hizmet etti. Siyasi yaşamının başından beri hizmet ettiği, Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye meclis üyesi adayı olarak ilk kez yerel seçimlere katıldı ve 1999 - 2004 yılları arasında Marmaris Belediye Meclisi'nin 2 CHP'li üyesinden biri olarak kente ve partiye hizmet verdi. 2004 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olarak girdi ve 54 yıl aradan sonra Marmaris'e yerelde CHP belediye başkanlığı getirdi. 2004'te yüzde 57 oy oranıyla, 2009 yılında yüzde 49.5 oy oranıyla ve 2014 yılında ise yüzde 49.65 oy oranıyla 3 kez üst üste Marmaris Belediye Başkanı seçildi. 1980 yılında Sevgi Acar'la evlendi. Yüksek öğrenimi tamamlamış bir kızı, bir oğlu ve 2 torunu var.2019 yerel seçimlerinde CHP'den istifa ederek Demokratik Sol Parti'den (DSP) Marmaris Belediyesi Başkan Adayı oldu.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.