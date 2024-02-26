Muhammed Yusuf Oktuay kimdir? HÜDA PAR Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muhammed Yusuf Oktuay kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muhammed Yusuf Oktuay kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Muhammed Yusuf Oktuay kimdir? HÜDA PAR Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muhammed Yusuf Oktuay nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUHAMMED YUSUF OKTUAY KİMDİR?

Muhammed Yusuf Oktuay, 1998 yılında Van'da dünyaya geldi ve ilkokul ile ortaokul eğitimini burada tamamladı. Eğitim hayatına devam ederken Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümlerinden mezun oldu. Şu anda Uludağ Üniversitesi'nde Hukuk Bilimleri dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Medya sektörüne ilk adımını 2012 yılında atan Oktuay, yerel ve ulusal radyo ve televizyonlarda çeşitli programlar yapmış ve dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Siyasi kariyerine HÜDA PAR ile giren Oktuay, HÜDA PAR Bursa gençlik kolları başkanlığı görevinde bulunmuştur. Muhammed Yusuf Oktuay, evlidir.