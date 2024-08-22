Muğla orman yangını son durum! Muğla Yatağan orman yangını söndürüldü mü?

22 Ağustos Muğla Yatağan orman yangını söndürüldü mü? Muğla orman yangınları devam ediyor. Türkiye günlerdir ülkenin farklı illerinde meydana gelen yangın haberleri ile yangınlar ile ilgili son durumu araştırıyor. Bugün Yatağan ilçesinde saat 13:00 sularında çıkan yangın ile ilgili son durum merak ediliyor. Muğla Yatağan yangını ile ilgili son durum haberimizde…

MUĞLA YATAĞAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yatağan'ın Turgut Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarının olduğu ormanda, saat 13.30 sularında orman yangını çıktı. Bölgeden dumanların yükselmesi ile vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar ile bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.