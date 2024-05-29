Muğla hangi parti? Muğla Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Muğla yerel seçim sonuçları!

Muğla hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Muğla hangi parti? Muğla Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Muğla yerel seçim sonuçları!

MUĞLA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 yerel seçim sonuçlarına göre, Muğla Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ahmet Aras'ın kazanmasıyla CHP tarafından yönetilmektedir. Ahmet Aras, %55.01 oy oranıyla 349.575 oy alarak seçimi kazanmıştır. AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın ise %32.69 oy oranı ve 207.744 oy ile ikinci sırada yer almıştır. Diğer partilerin adayları ise belirgin bir oy oranına ulaşamamıştır.

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS KİMDİR?

Ahmet Aras, 3 Şubat 1970 tarihinde Bodrum'da doğmuştur. Fen Lisesi'nde parasız yatılı olarak eğitim görmüştür ve ardından İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirerek Askeri Lise sınavını kazanmıştır. Maltepe Askeri Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra Kara Harp Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle Sistem Mühendisi olarak mezun olmuştur. Konya'da göreve başlamış ve ardından Üsteğmen rütbesini alarak görevine devam etmiştir. Daha sonra Bodrum Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atanmıştır ve sonrasında Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığı'na gelmiştir. NATO önderliğindeki KFOR'a atanmıştır.

Ahmet Aras

2013 yılında emekli olan Aras, Bodrum'da turizm işletmesi KEFİ'yi açmıştır. Bodrum Lions Kulübü'ne katılmış ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. 2018 yılında CHP'ye üye olan Aras, 2019'da Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir. Ayrıca, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Kastamonu Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır. 2024 yerel seçimlerinde CHP Muğla büyükşehir belediye başkan adayı olmuştur.