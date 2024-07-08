Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Muğla'da nerede deprem oldu?

Muğla'da deprem mi oldu ve Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Muğla'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Temmuz Muğla'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Yüzeye yakın mesafede gerçekleşen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıkları 4,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD, saat 16.55'te meydana gelen depremin yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.