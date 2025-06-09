ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 9 Haziran Pazartesi günü yayınlanmayınca izleyiciler "9 Haziran Müge Anlı neden yok?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinde programın ekrana gelmemesi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, "Müge Anlı yok mu?" sorusu en çok arananlar arasına girdi. Peki, Müge Anlı yok mu? 9 Haziran Müge Anlı neden yok?

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Kanal, Kurban Bayramı süresince sabah kuşağı programlarına kısa bir ara vererek özel yayınlara ve film gösterimlerine yer vermeyi tercih etti. Bu nedenle, 6-9 Haziran tarihleri arasında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlarda yer almadı.

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal yetkililerinden gelen bilgiye göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden ekranlara dönecek. Saat 10.00'da başlayacak olan yeni bölümde kaldığı yerden devam edecek olan program, izleyicilerini yine çözülmesi beklenen olaylarla karşılayacak.