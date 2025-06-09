Müge Anlı yok mu? 9 Haziran Müge Anlı neden yok?

Müge Anlı yok mu? 9 Haziran Müge Anlı neden yok?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 Haziran Müge Anlı neden yok? Programın bugünkü yayın akışında olmaması, birçok izleyiciyi şaşırttı. Her gün saat 10.00'da başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayın akışında yer almaması üzerine, 9 Haziran Müge Anlı neden yok sorusuna dair resmi açıklamalar da merak konusu oldu.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 9 Haziran Pazartesi günü yayınlanmayınca izleyiciler "9 Haziran Müge Anlı neden yok?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinde programın ekrana gelmemesi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, "Müge Anlı yok mu?" sorusu en çok arananlar arasına girdi. Peki, Müge Anlı yok mu? 9 Haziran Müge Anlı neden yok?

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Kanal, Kurban Bayramı süresince sabah kuşağı programlarına kısa bir ara vererek özel yayınlara ve film gösterimlerine yer vermeyi tercih etti. Bu nedenle, 6-9 Haziran tarihleri arasında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlarda yer almadı.

Müge Anlı yok mu? 9 Haziran Müge Anlı neden yok?

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal yetkililerinden gelen bilgiye göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden ekranlara dönecek. Saat 10.00'da başlayacak olan yeni bölümde kaldığı yerden devam edecek olan program, izleyicilerini yine çözülmesi beklenen olaylarla karşılayacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! 3 araç birbirine girdi, çok sayıda can kaybı var
İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan bomba Osimhen itirafı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.