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Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezona ne zaman başlayacak?

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Ünlü televizyon programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon başlama tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Yayın hayatına uzun yıllar önce başlayan ve birçok olayı çözümlemesiyle tanınan Müge Anlı, yeni sezonda da izleyicileriyle buluşmayı planlıyor.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayınlandığı her bölüm gündemden düşmeyen başarılı program Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yeni sezon tarihi henüz belli olmayan programda Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, birçok cinayeti aydınlatıyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezona ne zaman başlayacak?

2024- 2025 MÜGE ANLI YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz yıl 23 Haziran'da sezon finali yapan program, bu yıl 4 Eylül'de yeni sezona başlamıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezona ne zaman başlayacak?

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı ATV'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezona ne zaman başlayacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Müge Anlı Atv Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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