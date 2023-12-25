Müge Anlı Mustafa Hakkulu bulundu mu ve Mustafa Hakkulu öldü mü, nerede bulunduğu merak ediliyor. Ailesi tarafından eşi baş şüpheli olarak görülen Mustafa Hakkulu, nerede ve nasıl bulunduğu gündeme geliyor. Müge Anlı Mustafa Hakkulu bulundu mu? Mustafa Hakkulu öldü mü, nerede bulundu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI MUSTAFA HAKKULU BULUNDU MU?

13 Aralık'tan beri kayıp olan ve bir süredir ailesi tarafından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mustafa Hakkulu, dere yatağında başından tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

MUSTAFA HAKKULU ÖLDÜ MÜ, NEREDE BULUNDU?

Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'na ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu'nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.

Savcının incelemesinin ardından Hakkulu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ailesinin başvurusu üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haberler yapılan Hakkulu'nun ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Oğullarının kaybında eşi Bengül'ün şüpheli olduğunu söyleyen aile, canlı yayında birbirine girmişti. Mustafa Hakkulu'nun annesi, gelinin eşiyle tartıştıktan sonra uzaklaştırma kararı aldırarak babasının yanına gittiğini söylemişti. Hakkulu'nun kız kardeşi de "Abim senin düşündüğün kadar kötü biriyse sen neden her tartışmada geri döndün? Paran bittikçe abimin yanına geldin. Abim senin bütün pisliklerini kapattı. Senin yüzünden de bizimle arasını açtı. Abimi ortaya çıkar. Onun başına ne geldiyse ya senden ya da senin çevrendekilerden geldi. Senin bir sevgilin var o niye canlı yayına çıkıp 'Ben suçsuzum' demiyor?" demişti.