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Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi?

Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi?
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Ünlü televizyon sunucuları Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programlarının kaldırılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bir açıklama yaptı. Ancak henüz net bir bilgi verilmedi.

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarına yönelik katı tedbirlerin alınacağını ve bu konuda son aşamaya geçtiklerini duyurdu. Şahin, "Artık son aşamaya geçiyoruz" ifadesini kullanarak, sert adımların atılacağına dair kesin bir mesaj verdi. Gündüz kuşağında yayın yapan kanalların, izleyiciye sunmuş olduğu içeriklerin kalitesizleşmesi ve amacına hizmet etmemesi nedeniyle, önlem alınması gerektiğini vurguladı. Peki, Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi?

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI KALDIRILACAK MI?

Gündüz kuşağı programlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ebubekir Şahin, bu programlarla ilgili sert adımlar atılacağını ifade etti. Şahin, bu kapsamda, önümüzdeki günlerde Üst Kurul'a sunulacak olan yeni ilke kararlarının uygulanmaya konulacağını belirtti.

Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi?

Bu kararların, amaçlarına hizmet etmeyen ve izleyiciler üzerinde olumsuz etki yaratan kalitesiz gündüz kuşağı yayınlarına yönelik son önlem niteliğinde olduğunu ifade etti. İlgili programların içerikleri üzerinde yapılacak sıkı denetimler ve uygulamalar sayesinde, seyircilerin daha kaliteli ve eğitici içeriklere ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor.

Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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