MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 3 Ekim Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 3 Ekim Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Sevtap Küçükbinar'ın büyük aile buluşması...

Stüdyoya Sevtap'ın kardeşi ve teyzeleri de geldi. Yayının ardından hep beraber bütün aile ana ocağına gitmek üzere yola çıktılar. Sevtap Küçükpınar'ın bir yanında en büyük destekçisi kocası, diğer yanında ise senelerdir beklediği annesi vardı. Aile hep birlikte hasret giderdi.

'3 milyon TL verirsen 460 milyon TL gelecek dedi, dolandırdı' Esra Can'ı canevinden vuran aşk.

41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, aşık olduğu adam Hasan Bakır tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Esra Can, karşı tarafın evlenmek istediğini söylediğini sürekli kendisine olan aşkını itiraf ettiğini ona kandığını anlattı.

Günlerdir ulaşılamıyordu, ailesi hayatından endişe ediyordu. Müge Anlı izleyicisinin ihbarı ile bulundu.

Ailenin üzerinde titredikleri kızları bir bodrum katında bulundu. Müge Anlı ailenin kızları için kısıtlılık karar çıkarması gerektiğini fakat ailenin kızlarına bir şey kondurmak istemedikleri için bu kararı çıkarmadıklarını hata yaptıklarını anlattı.

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