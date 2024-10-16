MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! 16 Ekim Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 16 Ekim Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

İddiaların odağındaki babanın komşusu konuştu. 'O dönem mezar kazıyordu belki oğlunun da kuyusunu kazmıştır'

Seyfi Bey'in komşusu, mahallelinin "Seyfi iyi bir mezar kazıcısı. Büyük ihtimal çocuğu da öldürdü, ona da mezar kazdı" şeklinde konuştuklarını anlattı. Komşu Seyfi için "o çok alkol kullanıyor, bizim mezarımızı kazmasın" dediklerini belirtti. Komşu, bahsi geçen sulak yerin o dönemler derin olduğunu, orada çocuğun boğulabileceğini söyledi.

Seyfi ve Hacer'in büyük oğlu Erdal canlı yayına katıldı. Erdal Birbir, rahmetli ablasının "bir araba geldi. En küçüğümüz Serdar'ı alıp arabaya koyup götürdü" dediğini anlattı. Muhabir Hüseyin Seyfi Bey'in son iddiasının "çocuğu fuara götürüp bıraktım" üzerine olduğunu belirtti. Erdal Birbir o konu ile ilgili bir bilgisinin olmadığını, yalan da söylemek istemediğini ifade etti.

Aileleri hayatlarından endişe ediyordu. İki kayıp birden Müge Anlı'da bulundu.

16 yaşındaki kız kaybının 7. Gününde, 31 yaşındaki Safiye Hardal kaybının 140. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Safiye'nin Orhan adındaki biri tarından zorla alıkonulduğu, belirtildi.

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