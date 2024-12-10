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MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE 10 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE 10 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 10 Aralık ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 10 Aralık Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Seda Karar'ı son gören arkadaşı canlı yayında... Maaş kartı eline nasıl geçti?

Kayıp Seda'nın 10 yıldır kimlik hareketinin olmadığı sadece babasından kalan emekli maaşının 2021 yılına kadar çekildiği açıklandı. Geçtiğimiz programda Gökhan isimli şahıs, kart yenileme tarihine kadar o maaşı kendisinin çektiğini itiraf etti.

Seda Karar'ın kaybında maske düşüren gerçekler... Gebelik ile ilgili hastaneye gittiği ortaya çıktı.

19 Ocak 2015 tarihinde Seda'nın gebelik gerekçesiyle Gökhan ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne gittiği açıklandı. Müge Anlı "Ocak'ta Seda gebelik gerekçesiyle gidiyor. 1 Şubat'ta şu anda birlikte yaşadığınız kadın ile birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Nasıl oluyor bu?" diye sordu. Gökhan "Onu da artık devletimiz bulacak" dedi.

Yayın ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı. Seda Karar'ı son gören arkadaşına gözaltı...

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE 10 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Seda Karan'ın 2015 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili Gökhan Kayak hakkında kasten adam öldürme şüphesiyle gözaltı kararı verdi.

Kaybının 10. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Annesinin dön çağrısına ne yanıt verdi?

İrem ailesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Yayın sonrası annesini gören İrem öfke nöbeti geçirdi. İrem Oruç aldığı kararın ardından tek başına döndü.

ATV CANLI İZLE

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