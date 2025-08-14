CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin, İBB soruşturmasında yargılanan Murat Kapki'ye "Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'u hedef alan" 1,5 sayfalık ifadeyi imzalaması karşılığında tahliye ve 2 milyon dolar teklif ettiğini öne sürdü. Peki, Mücahit Birinci neden tutuklandı? Mücahit Birinci hangi suçtan tutuklandı? İşte detaylar...

ÖZEL'DEN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu AK Toroslar çetesinin iltimas içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki, İBB AK Parti'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş biri.

'BUNU İMZALAYACAKSIN, ÜSTÜNE DE 2 MİLYON DOLAR VERECEKSİN' DEDİLER

Bu kişiye, AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Kapki'yle 31 Temmuz günü konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup 'Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan tıpış tıpış gideceksin...' der. Çeşitli isimleri vermesini, olaylarla bunları ilişkilendirmesini ister. Dünya kadar iddiayla, öyle bir ifade ki, fevkalade riskli, gazetecilere hakaret eden, CHP'nin bir türlü beceremedikleri, kurultayıyla ilgili bir hamle yapan, bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem Başkan'a ve Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi ve 2 milyon dolar vermesi karşılığında olacağını söylüyor. 'Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım' diyor."

İDDİALAR SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı da harekete geçirdi.

"GELİŞMELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK"

İddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamızın tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."