TSK içerisinde tarikat yapılanmaları mı var? MSB'den iddialara yanıt

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan Atatürk tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Olaylara sebep veren personelin görevden uzaklaştırıldığı ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

TSK'DA TARİKAT YAPILANMASI İDDİALARI

Açıklamada ayrıca, TSK içinde tarikat yapılanmaları olduğuna dair iddialar da yalanlandı. MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır" dedi.

TUZLA PİYADE OKULU'NDA YAŞANANLAR

Bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen olay ve sonrasındaki iddialara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Bahse konu olayda, milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla olaylara sebebiyet veren personel, TSK Disiplin Kanununun 29. Maddesi gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir.

"ADLİ VE DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir. Adli soruşturma kapsamında, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 157. Maddesinde belirtildiği üzere, soruşturma evresi, kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütülür. Dolayısıyla, adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesi uygun değildir. Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır.

"TSK'NIN ATATÜRK'E BAĞLILIĞINI SORGULAMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu olayla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisini ve Atatürk'e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir."