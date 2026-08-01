Moskova'da üst düzey generale bombalı suikast şüphesi

Rusya'nın başkenti Moskova'da üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu lüks bir restoranda şiddetli bir patlama meydana geldi. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı patlamanın, bir Rus generalin doğum günü kutlaması sırasında gerçekleşmesi bombalı suikast ihtimalini güçlendirdi.

Moskova'nın merkezindeki Kudrinskaya Meydanı'nda yer alan ve kentin en seçkin mekânlarından biri olarak bilinen İtalyan restoranı Balzi Rossi, akşam saatlerinde büyük bir patlamayla sarsıldı. Stalin döneminden kalma tarihi binada meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTTİ, YARALILARIN DURUMU AĞIR

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Olayda en az 21 kişinin yaralandığı, bunlardan 17’sinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Görgü tanıkları, patlamanın hemen ardından restoran önünde panik havasının hakim olduğunu ve çok sayıda ağır yaralının sedyelerle taşındığını aktardı.

HEDEF KREMLIN'E YAKIN ÜST DÜZEY ASKERİ KADRO MU?

Olayı bir suikast girişimi olarak öne çıkaran en dikkat çekici ayrıntı ise restorandaki konuk profili oldu. İddialara göre patlama, yüksek rütbeli bir Rus generalinin özel davetlileri ve güvenlik kurumlarından üst düzey isimlerle doğum gününü kutladığı sırada yaşandı.

Önde gelen Rus savaş propagandacısı Anastasia Kashevarova da mekânda "elit isimlerin" bir arada bulunduğunu doğrularken, restoranın önünde Rus Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerine ait siyah plakalı çok sayıda makam aracının yer alması hedefin adrese teslim bir suikast olduğu şüphelerini artırdı.

GAZ SIZINTISI İDDİASI ÇÖKTÜ

İlk anlarda patlamanın mutfaktaki gaz sızıntısından kaynaklandığı öne sürülse de, güvenlik güçleri ve uzmanlar incelemelerini doğrudan "bombalı sabotaj ve suikast" ihtimali üzerine yoğunlaştırdı.

Rus emniyet birimleri, doğum günü kutlamasının yapıldığı masaya ya da mekan içerisine önceden bir patlayıcı düzenek yerleştirilip yerleştirilmediğini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir terör ve suikast soruşturması başlattı.