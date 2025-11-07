MİT istihbarat uzmanı başvuru şartları! Nereden başvuru yapılır?

MİT istihbarat uzmanı şartları! Milli İstihbarat Teşkilatı, istihbarat uzmanı alımına ilişkin kriterleri ve adaylarda aranan özellikleri kamuoyuyla paylaştı. Teşkilatın yayımladığı bilgilere göre, adayların belirli yaş, eğitim ve yabancı dil şartlarını karşılaması gerekiyor.

MİT İSTİHBARAT UZMANI ŞARTLARI

İstihbarat uzmanı olarak başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış bulunmak ve üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından mezun olmak gerekiyor. Yurt dışında eğitim almış adayların diplomalarının YÖK denkliğine sahip olması şartı aranıyor. Ayrıca adayların yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri isteniyor. Buna göre, son 5 yıl içinde İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az 70 YDS puanı ya da İngilizce için buna denk TOEFL IBT sonucu alınmış olması gerekiyor. Diğer dillerde ise en az 60 YDS puanı şartı bulunuyor.

Bu koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmıyor. Adaylarda ayrıca analitik düşünme yeteneği, sorumluluk bilinci, stres altında çalışabilme, ketumiyet ve güçlü iletişim becerileri gibi özellikler aranıyor.

MİT İSTİHBARAT UZMANI NEREDEN YAPILIR?

MİT'te istihbarat uzmanı olarak kariyer yapmak isteyen adaylar başvurularını https://mit.gov.tr/istihbarat-uzmani.html adresi üzerinden yapabiliyor. Başvuru sayfasında istihbarat uzmanı adaylarında aranan temel koşullar ve gerekli belgeler yer alıyor. Teşkilatın internet sitesinde yayımlanan rehber videoda, adaylara mesleğin gerektirdiği dikkat, analiz yeteneği ve planlı çalışma disiplini hakkında bilgi veriliyor. Bu kapsamda adayların hedeflerini iyi araştırmaları, topladıkları bilgileri birden fazla kaynaktan teyit etmeleri ve farklı ihtimalleri değerlendirebilmeleri gerektiği anlatılıyor.

MİT İSTİHABARAT UZMANI NEDİR, NE İŞ YAPAR?

İstihbarat uzmanları, ülkenin millî güvenliğine yönelik tehditlerin önlenmesi, terörle mücadele edilmesi ve yabancı unsurların yürüttüğü istihbarat faaliyetlerine karşı koyulması amacıyla görev yapar. Ayrıca dış politika hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyal, askerî ve teknolojik gelişmeleri takip ederler. Eğitim Başkanlığında aldıkları teorik ve saha eğitimlerinin ardından yurt içi veya yurt dışındaki birimlerde görevlendirilen uzmanlar, edindikleri bilgileri analiz eder, doğru zamanda kullanır ve karar süreçlerine katkı sağlar.

MİT İSTİHABARAT UZMANI MAAŞI

MİT istihbarat uzmanı maaşlarına ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. MİT'in yayımladığı duyuruda maaş detaylarına yer verilmemiştir. Bu nedenle, adaylar yalnızca başvuru koşulları ve mesleki niteliklere dair bilgilere erişebilmektedir.