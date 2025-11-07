Haberler

MİT istihbarat uzmanı başvuru şartları! Nereden başvuru yapılır?

MİT istihbarat uzmanı başvuru şartları! Nereden başvuru yapılır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİT istihbarat uzmanı alımı devam ediyor! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ülkenin millî güvenliği için yürütülen istihbarat faaliyetlerinde görev alacak istihbarat uzmanı adaylarını belirli koşullara göre değerlendiriyor. Adayların hem akademik hem de kişisel niteliklere sahip olması, ayrıca yabancı dil yeterliliğini belgeleyebilmesi gerekiyor. MİT istihbarat uzmanı şartları, başvuru nereden ve nasıl yapılıyor belli oldu. İşte MİT istihbarat uzmanı başvuru şartları!

MİT istihbarat uzmanı şartları! Milli İstihbarat Teşkilatı, istihbarat uzmanı alımına ilişkin kriterleri ve adaylarda aranan özellikleri kamuoyuyla paylaştı. Teşkilatın yayımladığı bilgilere göre, adayların belirli yaş, eğitim ve yabancı dil şartlarını karşılaması gerekiyor.

MİT İSTİHBARAT UZMANI ŞARTLARI

İstihbarat uzmanı olarak başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış bulunmak ve üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından mezun olmak gerekiyor. Yurt dışında eğitim almış adayların diplomalarının YÖK denkliğine sahip olması şartı aranıyor. Ayrıca adayların yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri isteniyor. Buna göre, son 5 yıl içinde İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az 70 YDS puanı ya da İngilizce için buna denk TOEFL IBT sonucu alınmış olması gerekiyor. Diğer dillerde ise en az 60 YDS puanı şartı bulunuyor.

MİT istihbarat uzmanı başvuru şartları! Nereden başvuru yapılır?

Bu koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmıyor. Adaylarda ayrıca analitik düşünme yeteneği, sorumluluk bilinci, stres altında çalışabilme, ketumiyet ve güçlü iletişim becerileri gibi özellikler aranıyor.

MİT İSTİHBARAT UZMANI NEREDEN YAPILIR?

MİT'te istihbarat uzmanı olarak kariyer yapmak isteyen adaylar başvurularını https://mit.gov.tr/istihbarat-uzmani.html adresi üzerinden yapabiliyor. Başvuru sayfasında istihbarat uzmanı adaylarında aranan temel koşullar ve gerekli belgeler yer alıyor. Teşkilatın internet sitesinde yayımlanan rehber videoda, adaylara mesleğin gerektirdiği dikkat, analiz yeteneği ve planlı çalışma disiplini hakkında bilgi veriliyor. Bu kapsamda adayların hedeflerini iyi araştırmaları, topladıkları bilgileri birden fazla kaynaktan teyit etmeleri ve farklı ihtimalleri değerlendirebilmeleri gerektiği anlatılıyor.

MİT İSTİHABARAT UZMANI NEDİR, NE İŞ YAPAR?

İstihbarat uzmanları, ülkenin millî güvenliğine yönelik tehditlerin önlenmesi, terörle mücadele edilmesi ve yabancı unsurların yürüttüğü istihbarat faaliyetlerine karşı koyulması amacıyla görev yapar. Ayrıca dış politika hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyal, askerî ve teknolojik gelişmeleri takip ederler. Eğitim Başkanlığında aldıkları teorik ve saha eğitimlerinin ardından yurt içi veya yurt dışındaki birimlerde görevlendirilen uzmanlar, edindikleri bilgileri analiz eder, doğru zamanda kullanır ve karar süreçlerine katkı sağlar.

MİT İSTİHABARAT UZMANI MAAŞI

MİT istihbarat uzmanı maaşlarına ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. MİT'in yayımladığı duyuruda maaş detaylarına yer verilmemiştir. Bu nedenle, adaylar yalnızca başvuru koşulları ve mesleki niteliklere dair bilgilere erişebilmektedir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 304.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.