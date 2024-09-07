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Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman?

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Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda heyecan dorukta. 4 Eylül'de yapılan ön eleme sonuçlarına göre finalistler belirlendi ve final tarihi açıklandı. Büyük merakla beklenen final gecesinde taç giyecek isim, ülkemizi Miss World Güzellik Yarışması'nda temsil edecek. Miss Turkey 2024 finali, büyük heyecana sahne olacak. Peki, Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman?

Miss Turkey 2024 finali ne zaman? Ön eleme sonuçları ile finalistler belli oldu. Miss Turkey 2024 finalistleri arasında, final gecesi taç giyecek isim büyük bir merakla bekleniyor. Miss Turkey 2024 final tarihi ise açıklandı. Podyuma çıkacak güzeller, ülkemizi Miss World Güzellik Yarışması'nda temsil etmek için yarışacak. Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Detaylar haberimizdedir...

MISS TURKEY 2024 FİNALİSTLERİ KİMLER?

Miss Turkey 2024 finalistleri! Her biri farklı eğitim ve kariyer alanlarından gelen birbirinden başarılı 20 finalist, güzellik yarışması için geri sayıma başladı. İşte finalistlerin detaylı bilgileri:

  1. Dila Maya Arı: 19 yaşında, 1.82 boyunda, Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
  2. İdil Bilgen: 24 yaşında, 1.80 boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
  3. Tuğçe Şahin: 23 yaşında, 1.83 boyunda, Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu.
  4. Aylin Molla: 22 yaşında, 1.79 boyunda, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.
  5. Merve Su İlhan: 22 yaşında, 1.80 boyunda, Nişantaşı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
  6. Ece Çetin: 20 yaşında, 1.75 boyunda, Nişantaşı Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi.
  7. Fatime İnce: 28 yaşında, 1.76 boyunda, Akdeniz Üniversitesi Ekonomi ve Finans yüksek lisans öğrencisi.
  8. Cemre Üker: 26 yaşında, 1.79 boyunda, Paris School Of Business Pazarlama & İş Geliştirme yüksek lisans öğrencisi.
  9. Melissa Öykü Yorulmaz: 23 yaşında, 1.73 boyunda, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.
  10. Zeynep Ece Sarı: 20 yaşında, 1.75 boyunda, İTÜ Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi.
  11. Candan Şeviktürk: 21 yaşında, 1.73 boyunda, Torino Üniversitesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi.
  12. Ayşe Sena Şeref: 25 yaşında, 1.72 boyunda, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler yüksek lisans öğrencisi.
  13. Aycan Nur İnce: 26 yaşında, 1.72 boyunda, Bergamo Üniversitesi İnsan Bilimleri ve Yeni Refah Bölümü doktora öğrencisi.
  14. Selin Şahin: 27 yaşında, 1.70 boyunda, Lyon Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Üretimi yüksek lisans mezunu.
  15. Ezgi Güngör: 30 yaşında, 1.74 boyunda, Mozarteum University Opera Bölümü mezunu.
  16. Tuğçe Gündoğan: 26 yaşında, 1.75 boyunda, Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu.
  17. Didem Güngör: 25 yaşında, 1.77 boyunda, Technical University Dortmund Biyoloji Mühendisliği ve Ekonomi son sınıf öğrencisi.
  18. Nilsu Sepken: 26 yaşında, 1.78 boyunda, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu.
  19. Çağla Şen: 25 yaşında, 1.78 boyunda, Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu.
  20. Melisa Saran: 20 yaşında, 1.82 boyunda, Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman?

Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman?

Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman?

Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman?

Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman?

MISS TURKEY FİNALİ NE ZAMAN?

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın final tarihi belli oldu. Final, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelde yapılacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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