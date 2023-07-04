Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Bununla birlikte 13 yıl sonra Ankara'ya Mısır büyükelçisi atandı. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen gelişmelerde Mısır'ın Türkiye Büyükelçisi Amr Elhamamy kimdir? Kahire Türkiye Büyükelçisi kimdir, nerelidir, kaç yaşında, görevi nedir? Amr Elhamamy kimdir, biyografisi! Soruları soruluyor. İşte detaylar…

Uzun süredir ilişkilerin gergin seyrettiği Türkiye ve Mısır arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Kupası'nın açılışı için davet edildiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaşması ile başlayan normalleşme süreci sonrasında yeni bir adım daha atıldı. Peki, Mısır'ın Türkiye Büyükelçisi Amr Elhamamy kimdir? Kahire Türkiye Büyükelçisi kimdir, nerelidir, kaç yaşında, görevi nedir? Amr Elhamamy kimdir, biyografisi! Soruları soruluyor. İşte detaylar…

MISIR'IN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ AMR ELHAMAMY KİMDİR?

Türkiye - Mısır ticareti konusunda bilinen bir isim olan Amr Elhamamy Mısır'ın Ankara Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi olarak çalışmıştır. Mısır, Amr Elhamamy'i 4 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Büyükelçisi olarak atamıştır.