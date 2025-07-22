Mine Tugay olayı nedir? Zalim İstanbul setinde mobbing mi yaşandı?

Mine Tugay olayı nedir? Bahar Şahin'in açıklamaları ve ardından gelen yanıtlar neler söylüyor? Olay, sosyal medyada ve magazin basınında büyük yankı uyandırdı. Peki, Mine Tugay olayı nedir?

MİNE TUGAY OLAYI NEDİR?

Bahar Şahin, bir YouTube programında sette mobbinge uğradığını, kendisine "varoş" dendiğini, aşağılanıp ötekileştirildiğini belirtti. Bu sözlerin ardından sosyal medyada, yaşanan olaydaki kişi olarak Mine Tugay gösterildi.

Mine Tugay ise iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi ve bu suçlamaları kesin bir dille yalanladı. Tartışmanın ardından Bahar Şahin cephesinden 2022 yılına ait bir ihtarname paylaşımı geldi. Şahin, bu ihtarnamenin, yaşadığı süreci belgelemek için yapım şirketine iletildiğini söyledi.

Duruma, dizi setinden Sera Kutlubey de dahil oldu. Kutlubey, Mine Tugay'ın yanında olduğunu belirtti ve sosyal medya üzerinden Tugay'a destek verdi.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 1997 yılında Ankara, Altındağ'da doğdu. Aslen Artvin'lidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.