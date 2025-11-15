Mina Derman kimdir? Mina Derman kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ekranlarında genç yaşına rağmen dikkat çeken bir isim var: Mina Derman. Kim bu, İstanbul doğumlu genç oyuncu ve kısa sürede nasıl bu kadar dikkat çekti? Kariyerine TRT 1'in "İncir Ağacı" dizisiyle başlayan Mina Derman, o günden bu yana hangi sürpriz projelerde yer aldı ve hangi yetenekleriyle izleyicileri etkiliyor? İşte merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

MİNA DERMAN KİMDİR?

Mina Derman, genç yaşına rağmen Türk televizyon dünyasında dikkat çeken bir isim haline gelmiş oyuncudur. 12 Nisan 2002 doğumlu olan Derman, İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve burada büyümüştür. Eğitim hayatını MEF Okulları'nda tamamlayan oyuncu, sahneye olan ilgisini Arif Pişkin'den aldığı oyunculuk dersleri ile geliştirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 2019 yılında TRT 1'in "İncir Ağacı" dizisinde İnci karakteriyle yaşamış ve bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Ardından, kariyerine hızlı bir şekilde devam ederek çeşitli televizyon dizilerinde rol almıştır. Bu diziler arasında "Bir Annenin Günahı" (Zehra), "Baş Belası" (Sıla), "Oğlum" (Ceren) ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" (Suna) gibi yapımlar yer almaktadır.

Mina Derman, sahne ve kamera deneyiminin yanı sıra sosyal hayatında da oldukça aktif bir kişiliğe sahiptir. Beşiktaş'a olan sevgisiyle bilinir ve boş zamanlarında kayak ve yüzme gibi sporlara ilgi göstermektedir. Sahip olduğu disiplin ve çok yönlü yetenekleri, onun kısa sürede televizyon dünyasında adını duyurmasını sağlamıştır.

MİNA DERMAN KAÇ YAŞINDA?

Mina Derman, 12 Nisan 2002 doğumlu olduğuna göre 2025 itibarıyla 23 yaşındadır. Genç yaşına rağmen 2019'dan bu yana televizyon dizilerinde üst üste roller alarak kariyerini hızla ilerletmiştir.

MİNA DERMAN NERELİ?

Mina Derman, İstanbul doğumludur ve eğitim hayatını da burada tamamlamıştır. İstanbul'un sanat ve kültür ortamı, onun erken yaşta sahne ve oyunculukla tanışmasına olanak sağlamıştır.

MİNA DERMAN'IN KARİYERİ

Mina Derman, oyunculuk kariyerine TRT 1'in "İncir Ağacı" dizisi ile adım atmıştır. İnci karakteriyle tanınmasının ardından, hızlı bir şekilde farklı projelerde yer almaya başlamıştır:

Bir Annenin Günahı (2020) – Zehra

Baş Belası (2021) – Sıla

Oğlum (2022) – Ceren

Ben Bu Cihana Sığmazam (2022) – Suna

Kısa sürede birçok projede rol alması, onun hem yetenekli hem de çalışkan bir oyuncu olarak sektör tarafından fark edilmesini sağlamıştır. Mina Derman, genç yaşına rağmen sahne ve kamera deneyimini birleştirerek kariyerinde emin adımlarla ilerlemektedir.