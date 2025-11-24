Haberler

Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Güncelleme:
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan 27 yaşındaki kadın ilk soruda elendi. Heyecanına yenilen genç kadın "Size 'çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu' gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?" sorusunda "Aç mısın?" şıkkını seçerek yarışmaya veda etti.

  • Elif Okumuş, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında ilk soruda yanlış cevap vererek elendi.
  • Yarışmanın ilk sorusu, 'Size 'çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu' gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?' şeklindeydi.
  • Doğru cevap 'Ne içersin?' olmasına rağmen, yarışmacı 'Aç mısın?' seçeneğini işaretledi.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu genel kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde beklenmedik bir an yaşandı. Düzce'den katılan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu 27 yaşındaki Elif Okumuş, henüz ilk soruda yaptığı hata nedeniyle yarışmaya veda etti.

Kaynarca'nın yönelttiği, "Size 'çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu' gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?" sorusu, yarışmanın açılış sorusu olarak ekrana geldi. Şıklar arasında "Aç mısın?", "Ne içersin?", "Tatlı yer misin?" ve "Kahvaltı yaptın mı?" seçenekleri bulunuyordu.

İLK SORUDA ELENDİ

Heyecanına yenilen Elif Okumuş, doğru yanıt B şıkkı "Ne içersin?" olması gerekirken, A şıkkı "Aç mısın?" seçeneğini işaretledi. Cevabın yanlış çıkmasıyla birlikte yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Hiçbir para ödülü kazanamadan yarışmadan ayrılan Okumuş, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yarışmadaki o anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMelike Kuş:

Kadın, öncesinde "aç mısın" diye sorulduğunu ve buna hayır yanıtı verilmesi üzerine, çay, kahve, gazoz,ayran vs. seçenekler sorulduğunu düşündü. Yani kadının düşüncesi de doğru aslında. Mantıken önce aç mısın diye sorulur, hayır denirse ne içersiniz diye sorulur.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜNİR VERİVER:

la öyle sey olurmu soru gayet açık.ya açlıktan ya heyecandan yanlış cevaplamış.

yanıt15
yanıt3
Haber YorumlarıGREYFRUT:

al bir c daha .. hangi işletmede garson (aç mısın) diye sorar.. Ne keskin zekalar var yaaaa

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıEkSeS:

saçmalıkta ne mantık arıyorsun .. dalgınlığına gelmiş. oku bakalım : " açmışın ? çay, kahve , gazoz, ayran ?" " ne içersin? çay, kahve ,gazoz , ayran ?" hangisi doğru acaba :)

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

kemalisİT severler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Orhan:

Bura ak partinin kanali

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdeep horizon:

yanlış habere yorum yazmışsın

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Heyecandan şaşırmış kadın.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBy lion:

bende aynını düşündüm ama öncesinde. kelimesi aldatıyor.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
