Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan 27 yaşındaki kadın ilk soruda elendi. Heyecanına yenilen genç kadın "Size 'çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu' gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?" sorusunda "Aç mısın?" şıkkını seçerek yarışmaya veda etti.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu genel kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde beklenmedik bir an yaşandı. Düzce'den katılan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu 27 yaşındaki Elif Okumuş, henüz ilk soruda yaptığı hata nedeniyle yarışmaya veda etti.
Kaynarca'nın yönelttiği, "Size 'çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu' gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?" sorusu, yarışmanın açılış sorusu olarak ekrana geldi. Şıklar arasında "Aç mısın?", "Ne içersin?", "Tatlı yer misin?" ve "Kahvaltı yaptın mı?" seçenekleri bulunuyordu.
İLK SORUDA ELENDİ
Heyecanına yenilen Elif Okumuş, doğru yanıt B şıkkı "Ne içersin?" olması gerekirken, A şıkkı "Aç mısın?" seçeneğini işaretledi. Cevabın yanlış çıkmasıyla birlikte yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Hiçbir para ödülü kazanamadan yarışmadan ayrılan Okumuş, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yarışmadaki o anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.