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MHP ''vakit tamamdır'' olayı nedir? MHP ne paylaştı?

MHP ''vakit tamamdır'' olayı nedir? MHP ne paylaştı?
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MHP, sosyal medya kanallarından 'vakit tamamdır' başlıklı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın içeriği ve hedefi hakkında detaylar merak ediliyor. MHP'nin bu gizemli paylaşımı, siyasi gündemde tartışmalara neden oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Eğer teröristbaşının tecriti kaldırılacaksa, gelsin DEM Parti grup toplantısında terörün sona erdiğini, örgütün dağıldığını ilan etsin." şeklindeki açıklamaları gündemin dikkat çeken konuları arasında yer alırken, Mhp'den çarpıcı bir paylaşım yapıldı. Mhp'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım merak ediliyor. Peki, MHP 'vakit tamamdır' olayı nedir? MHP ne paylaştı? Detaylar haberimizde...

MHP 'VAKİT TAMAMDIR' OLAYI NEDİR?

Paylaşılan videoda, "Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi. Bozkurta ne düşerse hesapsız atılması. Aldırmadan güruhun artan uğultusuna." ifadelerinin yer aldığı video, "Sen, bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan. Görecekler. Millet nasıl toplanacak. Üç hilalin ardından. Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır." ifadeleri yer alıyor.

MHP 'vakit tamamdır' olayı nedir? MHP ne paylaştı?

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