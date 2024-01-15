MHP Isparta belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Isparta adayı açıklandı mı, kim oldu?

Isparta Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Isparta'da merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu. Peki, MHP Isparta Belediye Başkan adayı kimdir? MHP Isparta adayı belli oldu mu, kim oldu?

MHP ISPARTA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi; Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'de böylece toplam 165 aday açıklanmış oldu. Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, DEM Parti ile çekişmeli oldukları Kars'ta ise Ötügen Senger MHP'nin adayı oldu.

YUSUF ZİYA GÜNAYDIN KİMDİR?

İlk, orta ve lise tahsilini Isparta'da tamamladı. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi ve 1976 yılında Isparta'da Günaydın A.Ş. Proje Çizim ve İnşaat Uygulama firmasını kurdu. Çizdiği projelerde Selçuklu ve Osmanlı tarzını yansıtması oldukça belirgindir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eserleri arasındadır.

1999 yerel seçimleri'nde Isparta Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. 2004 Yerel Seçimlerinde yerini AK Parti adayı Hasan Balaman'a bırakan Yusuf Ziya Günaydın, 29 Mart 2009 Seçimlerinde 3. kez aday oldu ve yeniden Isparta Belediyesi Başkanı olarak seçildi. Evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede Almanca bilmektedir. 2019 yerel seçimleri'nde aday olduysa da seçimi AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen'in gerisinde tamamladı.