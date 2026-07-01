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Mew York'ta metrelerce yükseklikte eylem! Empire State binasının tepesine çıktılar

Mew York'ta metrelerce yükseklikte eylem! Empire State binasının tepesine çıktılar Haber Videosunu İzle
Mew York'ta metrelerce yükseklikte eylem! Empire State binasının tepesine çıktılar
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ABD'nin New York şehrinde maskeli iki kişi, Empire State Binası’nın tepesine çıktı. Gökdelenin antenine asılan pankartta "Sevginin gücü, güç sevgisini yendiğinde, dünya barışı tanıyacak." yazdığı görüldü. İkilinin nasıl çıktığı bilinmezken, nefes kesen anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin New York kentinde maskeli iki kişi, yoğun güvenlik önlemleriyle korunan ünlü Empire State Binası’nın zirvesine tırmandı.

EN TEPEYE ÇIKIP PANKART ASTILAR

Gökdelenin anten kısmına kadar çıkan kimliği belirsiz kişiler, "Sevginin gücü, güç sevgisini yendiğinde, dünya barışı tanıyacak" sözünün yazdığı dev bir pankart astı. İkilinin o metrelerce yükseklikteki tehlikeli ve nefes kesen anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Devasa gökdelene nasıl sızdıkları henüz bilinmeyen eylemciler, büyük yankı uyandırdı. 

Kaynak: Haberler.com
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