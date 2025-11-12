Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yurt genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Tahminlere göre hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren 4 ila 5 derece birden düşecek.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK

MGM'nin son raporuna göre; Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında salı gününden itibaren sağanak yağışlar görülecek.

Hafta sonu itibarıyla soğuk hava etkisini artıracak ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı başlayacak.

5 ŞEHİRDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre, cumartesi akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı çevrelerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili olacak.

Yağışların pazar sabahına kadar sürmesi beklenirken, yüksek kesimlerde don ve ulaşımda aksama riski bulunuyor. Uzmanlar, bu yağışların mevsimin ilk ciddi karı olabileceğine dikkat çekti.

İSTANBUL SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNDE OLACAK

İstanbul'da ise hafta boyunca aralıklarla yağmur etkili olacak. AKOM'un açıklamasına göre hava sıcaklıkları mevsim normallerine inecek, perşembe günü sağanak, hafta sonu ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

"Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunmalı, yüksek kesimlerde don riski göz ardı edilmemeli."