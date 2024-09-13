Mevlid kandilinde ne yapılır?Mevlid kandili ne anlama geliyor? 2024 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili, İslam dünyasında önemli bir gün olarak kabul ediliyor ve çeşitli dini etkinliklerle, dualarla ve sosyal yardımlarla anılıyor. Bu gün, Hz. Muhammed'in hayatının ve sünnetinin hatırlanması, öğretilerinin yaşatılması için önemli bir gündür. İşte Mevlid Kandili ile ilgili merak edilenler haberimizde…

MEVLİD KANDİLİNDE NE YAPILIR?

Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler hakkında net bir şey bulunmuyor 14. yüzyılda yaşayan İslam alimlerinden İmam Suyutî, konuyla ilgili şunları söylemiştir:

"İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur'an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)'in veladetiyle ilgili haberleri / menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bida-i hasenedir / güzel bir bidattır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)'e karşı büyük bir tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır." (bk. Suyutî, el-Havî li'l-fetavî, 1/272-şamile).

Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve onun hayatını, ahlakını ve öğretilerini hatırlamak için özel bir gündür. Mevlid Kandili, Müslümanlar için Peygamber'in yaşamını ve öğretilerini derinlemesine anlamak ve yaşamak adına bir fırsat sunar.