Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil'de oruç tutmak farz mı, sünnet mi?

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun kutlandığı özel bir gece olduğu için, bu geceyi ibadet ve dua ile geçirmek teşvik ediliyor. Oruç, bu ibadetler arasında sayılabilecek bir eylemdir ve kandil günlerinde tutulduğunda sevap kazanılabileceğine inanılıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil'de oruç tutmak sevap mı?Kandil'de oruç tutmak farz mı, sünnet mi? İşte detaylar...

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak farz veya vacip değil, müstehaptır. Yani, isteyenler bu mübarek günü daha fazla ibadetle değerlendirmek amacıyla oruç tutabilirler, ama bu bir zorunluluk değildir.

KANDİL'DE ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Kandil gecelerinde yapılan ibadetlerin sevap getirici olduğu, hadislerde de belirtilmiştir. Oruç tutmak, kişinin Allah'a daha yakın hissetmesini sağlayacak ve manevi bir arınma sunacaktır.