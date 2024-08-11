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Metin2 kapanıyor iddiaları gerçek mi? 30 Ağustos'ta Metin2 sunucuları kapanıyor mu?

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Metin2 kapanıyor mu kapanacak mı iddiaları gündemde. Metin2 sunucularının 30 Ağustos'ta Türkiye'de kapatılacağı yönünde sosyal medyada iddialar yer almıştı. Peki, Metin 2 kapanıyor mu? Metin2 sunucu sahipleri Discord (DC) üzerinden açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalar sonrası Metin2'nin Türkiye'de kapatılıp kapatılmayacağı konusu da yanıt buldu. Metin 2 kapanıyor mu? İşte Metin2 kapanacak mı, kapanıyor mu? Detaylar...

Metin2 kapanıyor mu? Metin2 sunucu sahipleri Discord (DC) üzerinden açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalar sonrası Metin2'nin Türkiye'de kapatılıp kapatılmayacağı konusu da yanıt buldu. Metin 2 kapanıyor mu? İşte Metin2 kapanacak mı, kapanıyor mu? Detaylar haberimizde...

METİN2 KAPANIYOR MU?

Metin2 sunucularının Türkiye'de kapatılacağı yönünde iddialar sosyal medyada yer almıştı. Özellikle sosyal medya platformları ve Roblox'a gelen erişim engeli sonrası birçok oyun hakkında kapatılacağı yönünde dedikodular son günlerde sıkça yer alıyor. Metin2 sunucularının 30 Ağustos'ta kapatılacağı yönünde bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Dolayısıyla 30 Ağustos'ta Metin2'nin kapatılacağı iddiası şu an için gerçek dışıdır.

Metin2'nin yakın zaman içerisinde Brezilya'da kapatılması gündemde. Brezilya'da Metin2 sunucularının kapatılacağı haberleri üzerinden Türkiye'de de sunucuların kapatılacağı yönünden iddialar gündeme geldi.

Metin2 sunucularından da son durum hakkında açıklamalar geldi. İşte onlardan bir tanesi:

Merhaba,

Son bir kaç saattir sosyal medya ve haber sitelerinde yer almakta olan Metin2'nin kapanacağı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır.

Araştırmadan uzak, kopyala yapıştır haberciliği ile yayılan bu bilgiyi ciddiye almamanızı rica ederiz.

Metin2'nin kapanması değil, ONYX sunucuları seni bekliyor!

Saygılarımızla

METİN2 NEDİR?

Metin2 online olarak oynanan çok oyunculu devasa bir stateji oyunudur. 2005 yılında Kore'de tasarlanan oyun geçmişte yaşayan 3 imparatorluğu konu alıyor. Oyuncular; kırmızı, mavi ve sarı bayrak seçeneklerinden birini tercih ederek karakterlerini oluşturup oyuna girebiliyorlar. Metin2 dünya çapında 120 milyona yakın kişi tarafından oynanıyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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