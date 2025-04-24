Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı sonrası "sarı kod" ibaresi vatandaşların dikkatini çekti. Resmi uyarılarda sıkça karşılaşılan bu ifade, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Özellikle olumsuz hava koşullarıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde geçen bu kodlamanın, ne anlama geldiği ve hangi durumlarda kullanıldığı merak konusu oldu. Peki, sarı uyarı kodu tam olarak neyi kapsıyor? İşte, merak edilen detaylar ve dikkat edilmesi gereken noktalar…

METEOROLOJİNİN SARI UYARISI NE ANLAMA GELİYOR, NE YAPILMALI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarılar, beklenen hava olaylarının günlük yaşam üzerinde düşük ancak dikkat gerektiren bir risk oluşturduğunu ifade eder. Bu uyarılar, genellikle kuvvetli rüzgar, sağanak yağış, sis, don olayı gibi hava şartlarının yaşanabileceği durumlarda verilir.

Meteorolojinin sarı uyarısı ne demek

Sarı kod, üç aşamalı uyarı sisteminin ilk seviyesini temsil eder (sarı – turuncu – kırmızı). Bu tür uyarılar yapıldığında vatandaşların dikkatli olması, yetkililerin açıklamalarını takip etmesi ve gerekli basit önlemleri alması önerilir.

SARI KOD UYARISINDA ALINMASI GEREKEN BASİT VE ETKİLİ ÖNLEMLER:

Açık Alanda Dikkatli Olun:

Kuvvetli rüzgar ya da yağış beklentisi varsa, balkon, teras ve bahçelerdeki eşyalar sabitlenmeli veya içeri alınmalı.

Çatı ve Ağaç Altlarında Beklemeyin:

Rüzgar nedeniyle çatı parçaları uçabilir, ağaç dalları kopabilir. Bu bölgelerde bulunmaktan kaçının.

SARI KOD UYARISINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Araç Kullanırken Dikkatli Olun:

Görüş mesafesi azalabilir. Özellikle açık ve yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüler dikkatli ve yavaş olmalı.

Deniz ve Kıyı Faaliyetlerini Sınırlayın:

Fırtına riski varsa tekne turları, balıkçılık ve yüzme gibi etkinliklerden uzak durmakta fayda var.

Güncel Uyarıları Takip Edin:

Afad ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi hesaplarından yapılan güncel hava durumu açıklamaları takip edilmeli.

Elektrik Kesintilerine Hazırlıklı Olun:

Kuvvetli rüzgar, enerji hatlarını etkileyebilir. El feneri, powerbank gibi alternatif enerji kaynakları hazır bulundurulmalı.

Evcil Hayvanları Korumaya Alın:

Özellikle dışarıda yaşayan hayvanlar için güvenli bir alan oluşturulmalı.