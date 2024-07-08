İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mesud Pezeşkiyan'ın Türk kökenli olup olmadığı da gündeme geliyor. 9'uncu Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan, sadece siyasi geçmişiyle değil, kendine özgü duruşuyla da dikkat çekiyor. Mesud Pezeşkiyan kimdir? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kaç yaşında, Türk kökenli mi? Detaylar haberimizdedir...

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Mesud Pezeşkiyan, İslami Şûra Meclisi'nde Tebriz, Üskü ve Azerşehr seçim bölgesini temsil eden ve aynı zamanda 2016'dan 2020'ye kadar Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Türk asıllı İranlı bir kalp cerrahı ve reformcu politikacıdır. 2001-2005 yılları arasında Muhammed Hatemi Hükûmeti'nde İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanı olarak görev yaptı. 5 Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda en çok oyu alarak 9. İran Cumhurbaşkanı olmuştur.

2013 İran cumhurbaşkanlığı seçiminde yarıştı ancak çekildi ve 2021 İran cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar aday oldu ancak reddedildi. Pezeşkiyan 2024 İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ve kazanmıştır. 29 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 43 oyla ilk sırada çıkmış ve ikinci tura kalmıştır. İkinci turda oyların %53,3'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilmiştir.

İran'da Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Soyadı Farsça'da "Doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan, Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1973 yılında diplomasını alarak zorunlu askerlik görevini yapmak üzere Zabol'a taşındı. Bu dönemde tıpla ilgilenmeye başladı. Hizmetini tamamladıktan sonra memleketine döndü ve burada tıp fakültesine girdi ve genel tıp alanında dereceyle mezun oldu. İran-Irak Savaşı (1980-1988) sırasında Pezeşkiyan sık sık ön safları ziyaret etti ve burada sağlık ekipleri göndermekten, savaşçı ve doktor olarak çalışmaktan sorumlu oldu. Pezeşkiyan, Pratisyenlik kursunu 1985 yılında tamamladı ve tıp fakültesinde Fizyoloji dersleri vermeye başladı.

Pezeşkiyan, Irak-İran Savaşı (1980-1988) sırasında

Savaştan sonra Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde genel cerrahi ihtisasını yaparak eğitimine devam etti. 1993 yılında İran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden kalp cerrahisi yan dal uzmanlığını aldı. Daha sonra kalp cerrahisi uzmanı oldu ve 1994 yılında Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü oldu ve bu görevi beş yıl sürdürdü.

Pezeşkiyan'ın siyasi yolculuğu, 1997 yılında Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak Muhammed Hatemi'nin yönetimine katılmasıyla başladı. Dört yıl sonra Sağlık Bakanı olarak atandı ve 2001-2005 yılları arasında görev yaptı. O tarihten bu yana beş kez İran parlamentosuna Tebriz'i temsilen seçildi ve 2016'dan 2020'ye kadar parlamentonun Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Pezeşkiyan bir Kur'an öğretmeni ve Şii Müslümanlar için önemli bir metin olan Nehcü'l-Belâga'nın okuyucusudur. Aynı zamanda İran-Türkiye Dostluk Derneği'nin de üyesidir.

Pezeşkiyan'ın eşi jinekologdu. Pezeşkiyan, 1993 yılında eşini ve çocuklarından birini trafik kazasında kaybetti. Geriye kalan iki oğlunu ve kızını tek başına büyüttü ve bir daha evlenmedi. Kızı Zahra Pezeşkiyan, Şerif Teknoloji Üniversitesi'nden kimya alanında yüksek lisans derecesine sahip ve Ruhani hükûmeti iktidara gelmeden önce Jam Petrokimya'da çalışıyordu.

26 Şubat 2016'da parlamentonun açık oturumunda, Tanrı'nın kendisini bir Türk olarak yarattığını ve hiç kimsenin Türklerin dili ve kültürü ile alay etme hakkına sahip olmadığını, İran'daki Türklerin ve diğer etnik grupların Anayasa'nın 15. maddesine göre okullarda kendi dillerinde yazabilmeleri, konuşabilmeleri ve öğrenebilmeleri gerektiğini söylemiştir. Pezeşkiyan, İran'da Azerbaycan takımı olan Traktör takımın taraftarıdır.