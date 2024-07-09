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Merve Yıldırım kimdir? Merve Yıldırım kaç yaşında, nereli? Sunucu Merve Yıldırım kim?

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Merve Yıldırım hakkında merak edilenler bu haberde yer alıyor. Merve Yıldırım'ın yaşı, nereli olduğu ve mesleği merak ediliyor. Merve Yıldırım kimdir? Merve Yıldırım kaç yaşında, nereli? Sunucu Merve Yıldırım kim?

Merve Yıldırım'ın hayatı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Fox TV sunucusu Merve Yıldırım, kaç yaşında ve nereli sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, Merve Yıldırım kimdir? Merve Yıldırım kaç yaşında, nereli? Sunucu Merve Yıldırım kim?

MERVE YILDIRIM KİMDİR?

15 Kasım 1987 yılında İstanbul'da doğdu.

TRT Çed kurumundan Murat Atıl ve Medya koçluğu stüdyosundan Hakan Öztürk ile sunuculuk, spikerlik öğrenimini tamamladı. Okul yıllarında ATV Haber, Kanal 1 ve Habertürk kanallarında, farklı departmanlarda uzunca bir dönem staj yaptı. Öğrenciliğin ardından Star TV'de magazin muhabiri olarak çalışmaya başladı sonrasında Kanal D Magazin'de ve TRT Müzik'te pek çok kültür sanat programında muhabirliğe devam etti. Önemli isimlerle Özel röportajlar gerçekleştirdi.

Kariyerinde dönüm noktası Fox kanalında oldu. Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber'e transfer oldu. Ekonomi, yaşam, sağlık, siyaset haberlerini farklı tarzla seyirciye anlattı. Magazin gazetecileri derneği tarafından Yılın röportajı ödülünü aldı.

Merve Yıldırım kimdir? Merve Yıldırım kaç yaşında, nereli? Sunucu Merve Yıldırım kim?

MERVE YILDIRIM'IN HAYATI VE KARİYERİ

Hazırladığı haberlerin ilgi çekmesiyle spikerlik yolculuğu başladı 2016 Şubat ayında hafta içi hergün "BENDEN SÖYLEMESİ" programını hazırlayıp sunmaya başladı. Haberin röportajını, seslendirmesini, editörlüğünü, kurgusunu kendi tarzında hazırlamaya devam etti.

Seyirciyi bambaşka bir formatla kısa zamanda ekrana bağladı. Yaz sezonunda Hafta sonu "ÇALAR SAAT" programıyla sabah haberlerini sunarken, 3 sezondur Pazar günleri "MERVE YILDIRIM'LA BENDEN SÖYLEMESİ" programını hazırlayıp sunmaya devam ediyor. Ekonomi, sağlık, yaşam, gündem haberleriyle kendine özgü sunumuyla her pazar, günün en çok izlenen programlarından birine imza atıyor.

Geçtiğimiz sezon; Radyo ve televizyon gazetecileri derneği tarafından en iyi yaşam aktüel program ödülüne layık görüldü.

Meliha Okur ile ekonomi haberlerini masaya yatırırken Hande Kazanova ile Haftalık burç yorumlarını değerlendiriyor. Aynı zamanda Balık uzmanı Süreyya Üzmez ile il il dolaşıp deniz lezzetlerini ekrana taşıyor.

Merve Yıldırım kimdir? Merve Yıldırım kaç yaşında, nereli? Sunucu Merve Yıldırım kim?

Merve Yıldırım kimdir? Merve Yıldırım kaç yaşında, nereli? Sunucu Merve Yıldırım kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Merve Yıldırım NOW Fox Gündem Magazin Yaşam Haberler

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