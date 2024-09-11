Mersin deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? Mersin derem tatbikatı sms mesajı nedir? 7.0 deprem tatbikatı ne zaman yapılacak?

Mersin, 12 Eylül'de büyük bir deprem tatbikatına ev sahipliği yapacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan senaryoya göre, Ecemiş Fay Hattı üzerinde merkez üssü Tarsus olan 7.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşecek. Mersin deprem tatbikatı ne zaman? Mersin derem tatbikatı sms mesajı nedir? 7.0 deprem tatbikatı ne zaman yapılacak?

MERSİN DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN?

AFAD'ın 12 Eylül'de hazırladığı tatbikat senaryosuna göre, Ecemiş fay hattında merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelecek. Mersin, Niğde, Adana ve Konya'nın etkileneceği afet nedeniyle, Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den destek ekiplerinin sevki planlanacak.

Tatbikat, 24 saat süresince gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve çeşitli senaryolar üzerinden afet yönetiminde koordinasyonun ve hazırlığın ne denli önemli olduğu test edilecek. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bu tür tatbikatların afetlere hazırlıklı olmanın ve gerekli çalışmaları etkin şekilde yerine getirebilmenin önemini vurguladığı belirtildi.

Tatbikat, Mersin'in yanı sıra Niğde, Adana ve Konya'yı da etkileyecek şekilde planlandı. Ayrıca, Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir'den destek ekiplerinin sevki sağlanacak.

26.07.2024 TARİHLİ MERSİN VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Valimiz Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında; 24/05/2024 tarih ve 8531 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ve 25/05/2024 tarih ve 32556 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan afetlere ve acil durumlara hazırlık amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müdahale tatbikatlarının planlama ve icrasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik doğrultusunda; 12 Eylül 2024 tarihinde İlimizde gerçekleştirilecek olan Türkiye Afet Müdahale Planı Mersin Bölge Düzeyi Tatbikat Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan; afetlere hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını, bu bağlamda tatbikatların, ilgili kurumların her daim hazırlıklı olmaları ve gerekli çalışmaları etkin bir şekilde yerine getirmesi açışından önemli bir imkan olduğunu, bu hazırlık sürecinin yakın işbirliği ve koordinasyon içindeen iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti, TAMP kapsamındaki bütün kurum ve kuruluşların konunun önemine binaen azami hassasiyetle üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğine inandığını ifade etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından; Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP), Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) hakkında sunumlar bilgilendirme sunumları yapıldı. 12 Eylül 2024 tarihinde Mersin İlimizde yapılacak olan TAMP Mersin Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı kapsamında AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan senaryoya göre; Ecemiş fay hattında merkez üssü Tarsus İlçesi olan 7 büyüklüğünde, Mersin, Niğde, Adana ve Konya İllerinin etkilendiği bir deprem gerçekleşmektedir.

Bu kapsamda İlimize Antalya, Kayseri, Çorum, Sakarya, Ankara ve Eskişehir İllerinden destek ekiplerin gelmesi planlanmaktadır. Mersin, Niğde, Adana ve Konya İllerinde eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan deprem tatbikatı İlimizde seviye 3 olarak belirlenmiştir.

TAMP Mersin planındaki Afet Gruplarında görevli; İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin, İlgili Kaymakamlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve AFAD gönüllülerinin Tarsus, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Çamlıyayla ilçelerinde 12 Eylül 2024 tarihinde saha tatbikatı yapılması planlanmaktadır. Tatbikat 24 saat gerçek zamanlı olarak icra edilecektir.

Tatbikatta; enkazda arama kurtarma, sanayi yangını, tahliye, trafik kazası, beslenme, hasar tespiti, zarar tespiti, altyapı çalışmaları, enerji ve haberleşme çalışmaları, ayni bağış depo çalışmaları, psikososyal destek çalışmaları icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca masa başı çalışmaları da Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden icra edilecektir

Toplantıda; acil durum müdahale planlama esasları, acil durum müdahale süreci, acil durum müdahale planın takibi, geliştirilmesi, güncelleştirilmesi, acil durum müdahale sürecinin eğitim, talim ve tatbikatlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya; Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Kurum Müdürleri ve TAMP kapsamındaki STK temsilcileri katıldı.