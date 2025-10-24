Tele1 Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci-yazar Merdan Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturmada Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın isimlerinin de geçmesi dikkat çekti. Peki, Merdan Yanardağ kimdir? TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde!

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Gazeteci, yazar ve televizyoncu kimliğiyle tanınan Merdan Yanardağ, Türkiye medyasının en bilinen isimlerinden biridir. 1959 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde doğan Yanardağ, eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Akademik kariyerine Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji alanında yaptığı doktora çalışmasıyla devam etti.

Öğrencilik yıllarından itibaren siyasal hareketlilik içinde yer alan Yanardağ, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır. Gazetecilik mesleğine 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak adım atan Yanardağ, daha sonra Sabah, Hürriyet, Aydınlık ve Gündem gibi gazetelerde çalıştı. Televizyon haberciliğinde ise HBB, Kanal 6, atv ve Kanaltürk gibi kanallarda görev aldı.

2017 yılında Tele1 televizyonunu kurarak Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. Aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme alan Yanardağ, medya sektöründe bağımsız ve eleştirel yayıncılık anlayışıyla tanınmaktadır.

MERDAN YANARDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı iddia edilen bir kişinin dijital materyallerinde bulunan gizli askeri bilgiler, pasaport görüntüleri ve bağlantıların incelenmesiyle başladığı öğrenildi.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın da adlarının geçtiği soruşturmada, Yanardağ hakkında "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlamaları yöneltildi. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni, 24 Ekim sabahı evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Yanardağ daha önce de 2023 yılında, Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Yeni soruşturma, kamuoyunda "bağımsız medyaya yönelik baskı" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

MERDAN YANARDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Merdan Yanardağ, 1959 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. Bazı kaynaklarda doğum tarihi 24 Şubat 1961 olarak geçse de genel olarak 1959 yılı kabul edilmektedir.

MERDAN YANARDAĞ NERELİ?

Yanardağ, Sivas'ın Divriği ilçesinde doğmuştur. Çocukluk yıllarını burada geçirdikten sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Eğitim hayatının büyük kısmını İstanbul'da sürdüren Yanardağ, mesleki kariyerine de bu şehirde adım atmıştır.

MERDAN YANARDAĞ SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR?

Merdan Yanardağ, siyasi görüş olarak sol-sosyalist çizgide yer alan bir isimdir. Gençlik yıllarından itibaren sol düşünce hareketleri içinde bulunmuş, öğrenci derneklerinde ve demokratik kitle örgütlerinde aktif rol oynamıştır.

Gazetecilik kariyerinde de kamucu, laik, bağımsız ve halkçı bir yayıncılık anlayışını savunan Yanardağ, neoliberal politikaları ve liberal düşünceyi sıkça eleştiren yazılar kaleme almıştır. "Liberal İhanet" adlı kitabında liberalizmin Türkiye'deki sol düşünce üzerindeki etkilerini sorgulamış, toplumcu bir medya anlayışının önemine vurgu yapmıştır.

Yanardağ, kendisini "laik, yurtsever, kamucu sol" çizgide tanımlamış; medyada eleştirel, bağımsız ve muhalif bir duruşu sürdürmeyi hedeflemiştir.