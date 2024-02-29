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Meral Danış Beştaş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli? Meral Danış Beştaş biyografisi!

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NOW Çalar Saat programının konuğu Meral Danış Beştaş oldu. Canlı yayın konuğu DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, NOW Çalar Saat konuğu Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli?

Meral Danış Beştaş NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli? Meral Danış Beştaş biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Meral Danış Beştaş kimdir? Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli? Meral Danış Beştaş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?

5 Nisan 1967 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Halkların Demokratik Partisi Adana milletvekili ve eş genel başkan yardımcısı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı.

25 ve 26. Dönemlerde Adana, 27. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeliği görevini ifa etti. Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. HDP Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem Erzurum Milletvekili seçilmiştir.

Meral Danış Beştaş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli? Meral Danış Beştaş biyografisi!

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