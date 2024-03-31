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Meral Akşener istifa mı etti? SON DAKİKA! İbrahim Özkan kurultay kararı alındığını duyurdu

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Meral Akşener istifa mı etti? Eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özkan paylaşımında Meral Akşener'in kurultay kararı aldığını duyurdu. Peki, Meral Akşener istifa mı etti? İşte detaylar...

MERAL AKŞENER İSTİFA MI ETTİ?

Eski İYİ Partili İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in kurultay kararı aldığını duyurdu. İbrahim Özkan, Akşener'in kurultayda yeniden aday olmayacağını duyurdu.

İYİ PARTİ'DEN KURULTAY KARARI

Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı." ifadelerini kullandı.

İşte Özkan'ın o paylaşımı:

Meral Akşener istifa mı etti? SON DAKİKA! İbrahim Özkan kurultay kararı alındığını duyurdu

Öte yandan Özkan'ın iddiasına ilişkin olarak ise İYİ Parti'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Meral Akşener İYİ Parti Gündem Gündem Politika Haberler Son Dakika

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