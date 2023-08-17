Merakla beklenen Bihter filminden yeni kareler yayınlandı

Prime Video, Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününe özel olarak başrol oynadığı Bihter filminden yeni kareler yayınladı. Daha önce Beren Saat'in oynadığı yeni Bihter ise tam not aldı.

Dünya çapında 200 milyondan fazla izleyiciye ulaşan dijital yayın servisi Prime Video, Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününe özel Bihter filminden yeni kareler yayınladı.

YENİ BİHTER ÇOK BEĞENİLDİ

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi, Bihter adıyla filme dönüştü. Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı Bihter filmindenden yeni kareler geldi. Bihter karakterinin yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı tarafından beğeni aldı. Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'ın Behlül'ü de Boran Kuzum'un oynadığı film, bu yılın sonunda izleyiciyle buluşacak.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Merakla beklenen filmin kadrosunda Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor. TAFF Pictures yapımı Bihter filminin yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper, senaryosunu Merve Göntem, yapımcılığını ise Timur Savcı ile Cemal Okan üstleniyor.