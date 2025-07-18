Yarı zamanlı çalışma hakkının detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından netleşti. Peki, 2025 yılında memurlar için doğum izni hakkı nasıl işleyecek? Bu yeni düzenleme hem kadın hem de erkek memurları kapsıyor. Özellikle çalışan ebeveynler için getirilen bu hak, memurların çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmelerini hedefliyor. Peki, Memurlar için doğum izni kaç gün? 2025'te doğum izni maaş kesintisi olur mu?

MEMURLAR İÇİN DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle, kadın ve erkek tüm memurlar, doğum veya evlat edinme durumlarında çocuğun ilkokula başlama tarihine kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Bu haktan analık veya babalık izni sona eren memurlar yararlanabilecek.

2025'TE DOĞUM İZNİ MAAŞ KESİNTİSİ OLUR MU?

Yayımlanan yönetmelik, memurun haftalık çalışma süresini normal sürenin yarısı olarak belirliyor. Haftada en az 3 gün çalışılması zorunlu olacak ve memur günde en fazla 8 saat, en az 3 saat görev yapabilecek. Bu dönemde memurlar, maaşlarının ve tüm ödemelerinin %50'sini alacak.

KADIN VE ERKEK AYRIMI YOK

Yarı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek ayrımı yapılmayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarı çalışma hakkından talepleri üzerinden her iki eş de faydalanabilecek. Memurlar, yarı zamanlı çalışma dönemi içindeki herhangi bir zamanda, yarı zamanlı çalışmayı kurumundan talep edebilecek.

EVLAT EDİNENLERE DE AYNI HAK TANINDI

Yönetmelikte, doğum yapanların yanı sıra evlat edinenlere de aynı haklar tanındı. Memurlar, çocuğun fiilen evlatlık olarak alındığı tarih veya yasal izinlerin bitiminden, ilköğretim çağına başlayana kadar haktan yararlanılabilecek.

ÇALIŞMA KOŞULLARI NASIL OLACAK?

Memurun haftalık çalışma süresi normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek. Haftalık çalışma günü 3 günden az olamayacak. Memurun günlük çalışma saatleri günlere göre farklı olarak belirlenebileceği gibi günlük çalışma süresi eşit olarak da düzenlenebilecek. Memur süt izni hariç olmak üzere mazaret izinleri ile yıllık izinlerini 657 Sayılı Kanundaki belirtiler süreler kadar kullanabilecek. Kadın memura ayrıca süt izni verilmeyecek. Yetkili amir hizmet ihtiyacı veya memurun talebine göre yarı zamanlı çalışma gün ve saatlerinde Ocak ve Temmuz döneminde yılda iki defa değişiklik yapabilecek.