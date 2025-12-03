Haberler

Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalan Erdal Timurtaş aranıyor. Timurtaş'ın altınları adli emanetten tek seferde market arabasıyla çıkardığı ortaya çıkarken altınların; bilezik, kolye, reşat, yarım, çeyrek şeklinde olduğu ifade edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet kasasında gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

HIRSIZLIĞIN BÜYÜKLÜĞÜ 147 MİLYON

Soruşturma kapsamında, işçi kadrosuyla emanet bürosunda çalışan Erdal Timurtaş'ın adli emanette bulunan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü (yaklaşık değeri 147 milyon lira) tek seferde market arabasıyla çıkardığı tespit edildi.

DOLU ÇIKTI BOŞ DÖNDÜ

Şüpheli Erdal Timurtaş'ın metal market arabasıyla dolu olarak adliyeden çıktığı ancak adliyeye boş döndüğü, kasaların ise anahtarla açılarak boşaltıldığı belirlendi. İHA'da yer alan habere göre, şüphelinin kaçmadan önce mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin." diye yazdığı öğrenildi.

Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

"HİÇ BEKLEMEZDİM"

Yürütülen soruşturma sürerken adliyenin yanında bulunan kafeteryadaki esnaf Erkut Sunmak, Timurtaş'ı tanıdığını dile getirdi.

"Erdal, sabah ve akşam geçerken uğrardı. Özünde 10 numara çocuktu çok da severdim. Hiç yakıştıramadım, ondan böyle bir şey hiç beklemezdim." diye konuşan esnaf Sunmak, "On numara çocuktu. Altında arabası vardı. Adli emanette çalıştığını biliyorum. Kendisine güvenirdim. İşine sahip biriydi." dedi.

ÇALINAN ALTIN MİKTARLARI

Şu aşamaya kadar çalındığı tespit edilenler ise; 9 bin 6 gram altın, 49 adet reşat altını, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 arma altın, 167 adet tam altın, 606 bilezik, 1477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1328 çeyrek altına, 40 cumhuriyet altını, 2701 gram takı, 487 ata altını, 6 adet gremse altın, 50 kilo gümüş.

Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan işçi kadrolu Erdal Timurtaş'ın uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D.'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Savcılık kolluk kuvvetlerine E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D.'nin gözaltına alınması talimatı verirken, yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYavuz Tastan:

Hayatını kurtardı helal olsun

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Hukuksuz bir ülkeye değil hukukun işlediği bir ülkeye gitmiş. İngiltere hırsızı iade eder. Yanına kâr kalmaz.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

yakalandığı yerde idam edilmesi lazım

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Çoktan yurtdışına yerleştirmişti bile

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

TCK 155/1 maddesine göre suç emniyeti suistimalden amme davası açılır yatacağı veya alacağı ceza 6 ay ile 3 yıl arası oda bunu bildiği için bu yola başvurmuş

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
