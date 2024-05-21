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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi?

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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk evlendi mi? Futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi mi? Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Fransa'da futbol hayatını sürdüren ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir yurt dışında birlikte yaşıyor. Peki, Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi?

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi? Sosyal medya hesabından soyadını güncellemesiyle evlendiği ortaya çıkan Melisa Aslı Pamuk gündeme geliyor. Melisa Aslı Pamuk evlendi mi? Futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi mi? Detaylar haberimizdedir…

MELİSA ASLI PAMUK VE YUSUF YAZICI EVLENDİ Mİ?

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, bir süredir gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız bir şekilde evlilikle taçlandırdı. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" olarak güncellemesiyle evlendiği ortaya çıktı. Pamuk, bu mutlu anlarını takipçileriyle paylaşarak, eşiyle ilk fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.

Uzun bir süredir Türkiye'deki projelerinin galalarına dahi katılmayan Melisa Aslı Pamuk, Instagram hesabında soyadını değiştirerek evlendiğini duyurdu. Güzel oyuncu, bu duyurunun ardından nikah töreninden ilk kareleri de "Bir zamanlar" notuyla paylaştı. Paylaşımına Sibel Arna ve Müjde Uzman gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları yağdı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi?

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi?

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı evlendi mi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı Futbol Fransa Gündem Magazin Yaşam Haberler

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