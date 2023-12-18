Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere ateş açıldı: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Meksika'nın Salvatierra kasabasında Noel kutlaması için toplanan gençlere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olayda, Las Posadas geleneklerini kutlamak üzere toplanan 40 kişilik grup, bir çiftlik alanında toplandı. Silahlı saldırganların, davetli olmadıkları anlaşılınca rastgele ateş açtıkları belirtildi. Saldırıda ölenler arasında bir müzik grubu üyesinin de olduğu bildirildi.

Meksika'da Noel kutlaması için toplanan gençlere ateş açıldı. Saldırı sonucu 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Salvatierra kasabasında gerçekleşen saldırıda, kurbanların herhangi bir suç grubuyla bağlantısı olmadığı belirtildi. Bölgede genellikle rakip çetelerin birbirlerini hedef aldığı ölümcül çatışmalar olurken,bu durumda özel bir kutlama hedef alındı.

Las Posadas geleneklerini kutlamak üzere bir araya gelen gençlerden oluşan grup, saldırıya uğradı. Olayda, 40 kişilik bu grup, bir çiftlik alanında toplandı. Görgü tanıklarına göre, silahlı saldırganlar, davet edilmedikleri etkinlik alanında bulunanlar kendilerine kim olduklarını soruncarastgele ateş açtı.

Saldırı sonucunda ölenler arasında yerel bir müzik grubu üyesi olduğu bildirildi. Guanajuato eyaleti, petrol hırsızlığına odaklanan suç çetelerinin kontrolü ve petrol boru hatlarına erişim mücadelesi nedeniyle yüksek cinayet sayılarına sahip. Eyalet savcılığı olayı soruşturuyor ancak saldırganların bu özel kutlamayı neden hedef aldığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.