Türkiye gündeminde sıkça yer alan Mehmet Uçum kimdir sorusu, onun eğitim ve kariyer geçmişi ile daha da önem kazanıyor. Mehmet Uçum kaç yaşında, nereli? sorusu kadar, onun hangi görevlerde bulunduğu da merak ediliyor. Peki, Mehmet Uçum kimdir? Mehmet Uçum kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MEHMET UÇUM KİMDİR?

19 Mayıs 1965 tarihinde Kars'ta doğdu. Evli ve bir çocuk sahibi. 1982 yılında üniversite eğitimi için Kars'tan İstanbul'a taşındı. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İngilizce bilmektedir.

Yirmi yedi yıl boyunca İstanbul'da serbest avukat olarak çalıştı. Ağırlıklı olarak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında faaliyet gösterdi. Ayrıca Basın Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku, İdare Hukuku, Fikri Haklar ve Politik Anayasa Hukuku konularında da çalışmalar yürüttü.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. "Türkiye İş Hukukunda Arabuluculuk" konulu tezi kitap olarak yayımlandı. Aynı bölümde doktora çalışmalarına devam etti, doktora yeterliliğini geçti. Henüz sunmadığı doktora tezinin konusu "İş Güvencesinin Kapsamı"dır.

İş hukuku alanında yayımlanmış kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Basın Hukuku alanında Galatasaray Üniversitesi'nin yayımladığı ortak bir kitabın da yazarlarındandır. Ayrıca Politik Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Fikri Haklar, AB–Türkiye Ortaklık Hukuku, Çocuk Hakları ve Dernekler Hukuku üzerine makaleleri yayımlanmıştır.

On üç yıldır yayında olan Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku isimli hakemli derginin kurucu Yayın Yönetmenidir. Ayrıca Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi'nin editörlüğünü ve yazarlığını yapmıştır.

1995 yılında İstanbul Barosu bünyesinde kurulan Çalışma Hukuku Komisyonu'nun kuruluşunda görev aldı; sekiz yıl boyunca komisyonda çalıştı ve 1998–2002 yılları arasında başkanlığını yürüttü. İstanbul Barosu'nda şu görevlerde bulundu:

Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması Proje Koordinatörü (1998)

Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıpları Araştırma Projesi Koordinatörü (1998–2002)

Deprem ve Hukuk Çalışmaları Koordinatörü (1999–2000)

Ayrıca İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'nin kurucu üyesi ve bir dönem sözcüsüdür (1998–2002)

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nde de görev yapmıştır (1996–2002).