Mehmet Salih Çetinkaya kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Çetinkaya kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Çetinkaya kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Salih Çetinkaya kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Çetinkaya nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET SALİH ÇETİNKAYA KİMDİR?

Mehmet Salih Çetinkaya, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.