Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili katıldığı canlı yayında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sözleri gündem oldu. Bakan Özhaseki tarafından yapılan açıklamalar gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Peki, Mehmet Özhaseki deprem açıklaması! Mehmet Özhaseki deprem için ne dedi?

MEHMET ÖZHASEKİ DEPREM AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili katıldığı canlı yayında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sözleri gündem oldu. Bakan Özhaseki, "Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı'. Eğer ölüler de yoksa 'Vallahi yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor" ifadelerini kullandı.