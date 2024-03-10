İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Mehmet Koyuncu kimdir? İYİ Parti Aydın Söke Belediye Başkan adayı Mehmet Koyuncu kimdir?

İYİ PARTİ AYDIN SÖKE ADAYI KİM?

İYİ Parti Söke Belediye Başkan Adayı Mehmet Koyuncu oldu.

MEHMET KOYUNCU KİMDİR?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Elektrik Fakültesi Makine Bölümü'nden mezun olan 57 yaşındaki Mehmet Koyuncu, 1997-2004 yılları arasında Enerji Bakanlığı'nda müşavir, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nde müsteşar yardımcılığı gibi görevlerinin yanında Türkiye'nin büyük işletmelerinden Petrol Ofisi'nde yönetim kurulu üyeliği ve birçok işletmede yöneticilik görevlerinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Koyuncu, 2011 yılında AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu.

Geliştirdiği projelerle Tansu Çiller'in gözdeleri arasında yer alan Koyuncu, Çiller ile Doğru Yol Partisi'nde de siyaset yapmış, Çiller'in oluşturduğu Danışmanlık Kurulu'nda da yer almıştı. Çiller ile yakın mesai içerisinde olan Mehmet Koyuncu emekli olup Söke'ye dönmesine rağmen Çiller ile bağını koparmadı. Tam bir Çiller hayranı olan Koyuncu, 10 Yıl önce dünyaya gelen ikiz kızlarının birisinin ismini Tansu diğerinin ismini de Çiller'in isim anneliği ile Çiller'in torununun ismi olan Cansu ismini koymuştu.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.