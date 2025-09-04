Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir? Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu hakkında araştırmalar artıyor. Yazıcıoğlu'nun görev süresi, yürüttüğü projeler ve belediye çalışmaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tokat'taki hizmetleri ve şehirle ilgili planları merak konusu olurken, başkanın geçmişi ve kariyeri hakkında da bilgiler araştırılıyor. Yazıcıoğlu ile ilgili güncel gelişmeler ve detaylar haberimizde yer almaktadır.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?

Babası merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun görevleri nedeniyle ilkokulu Tokat'ta, ortaokulu Erzincan'da tamamladı. Liseyi Ankara Mimar Kemal Lisesi'nde okuyan Yazıcıoğlu, üniversite eğitimini Bilkent ve Anadolu Üniversiteleri'nde aldı. Şu anda Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor.

2006'dan itibaren inşaat ve hizmet sektöründe çeşitli kamu kurumları ve belediyelere projeler gerçekleştirdi. Recep Yazıcıoğlu Düşünce Derneği'nin başkanlığını yaptı ve Mesleki Eğitim Derneği'ni kurdu. Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde basın sözcüsü olarak görev aldı. Sporla ilgilenen Yazıcıoğlu, futbol, yamaç paraşütü ve su kayağı gibi ekstrem sporlara da yöneldi.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 29 Eylül 1982 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU NERELİ?

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, hayatına Çorum'un Alaca ilçesinde başlamıştır. Doğduğu bu küçük kasaba, onun kişisel ve kültürel kimliğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU EVLİ Mİ?

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, evli olup bir çocuk babasıdır. Ailesi, hayatında önemli bir yere sahiptir ve özel yaşamında bu rolü ön plandadır.